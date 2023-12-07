Дубов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1911
Дата смерти07.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1911
Отец: Дубов Петр Иванович
Мать: Дубова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
16.09.1938
Сын: Дубов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
07.08.1993