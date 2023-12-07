Дубов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1911

Дата смерти

07.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1911

Отец: Дубов Петр Иванович

Мать: Дубова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
16.09.1938

Сын: Дубов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
07.08.1993
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