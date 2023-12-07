Захарова (Дубова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Дубова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубов Александр Петрович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1944

Сын: Захаров Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Сергей

Смерть
Неизвестно
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