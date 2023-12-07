Захарова (Дубова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубов Александр Петрович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1944
Отец ребёнка: Захаров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Сергей
Смерть
Неизвестно