Könönen (Leván) Ellen Henrika
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1873
Дата смерти10.01.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1912
Дочь: Könönen Irma Tellervo
Отец ребёнка: Könönen Antti Mikonpoika
Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1923