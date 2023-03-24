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Könönen (Leván) Ellen Henrika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1873

Дата смерти

10.01.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1912

Дочь: Könönen Irma Tellervo

Отец ребёнка: Könönen Antti Mikonpoika

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Könönen Antti Mikonpoika

Смерть
10.01.1923
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