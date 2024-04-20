Воеводина Евдокия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина Евдокия Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Воеводина Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Воеводина Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Воеводин Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Воеводина Мавра Прокопьевна

Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Воеводин Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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