Воеводина Евдокия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Воеводина Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Воеводина Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Воеводин Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Воеводина Мавра Прокопьевна
Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Воеводин Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Воеводин Прокопий Павлович
Смерть
После 1858