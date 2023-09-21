Машихина (Ямова) Устинья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Машихин Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ивонинская Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Машихин Сидор Григорьевич
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Машихин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Маремьяна Григорьева
Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно