Машихина (Ямова) Устинья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машихина (Ямова) Устинья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Машихин Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ивонинская Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Машихин Сидор Григорьевич

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Машихин Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Машихин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Маремьяна Григорьева

Отец ребёнка: Машихин Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машихин Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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