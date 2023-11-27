Вороная (Малецкая) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1835
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Сивенко Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1838
Сын: Вороный/ Сивенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Вороный (сивенко) Петр Саввинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно