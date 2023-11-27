Вороная (Малецкая) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВороная (Малецкая) Параскева Ивановна

Вороная (Малецкая) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1835

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Сивенко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1838

Сын: Вороный/ Сивенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Вороный (сивенко) Петр Саввинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивенко Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close