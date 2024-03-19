Ломоносова (Светличная) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоносова (Светличная) Екатерина Максимовна

Место рождения

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светличный Максим

Мать: Светличная Полина Борисовна

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломоносов Пантелей

Займо-Обрыв, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломоносов Пантелей

Займо-Обрыв, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломоносов Пантелей

Место жительства
Неизвестно
Займо-Обрыв, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Займо-Обрыв, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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