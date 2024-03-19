Ломоносова (Светличная) Екатерина Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светличный Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломоносов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломоносов Пантелей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломоносов Пантелей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно