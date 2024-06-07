Березина Агафья Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Агафья Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: Федора Федосеевна

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Березина Орина Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Березин Федор Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Березин Миней Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

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