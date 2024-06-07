Березина Агафья Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Березина Орина Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Березин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Березин Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно