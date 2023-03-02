Бобров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Вербицкая Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Боброва Александра Яковлевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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