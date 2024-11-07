Антонова (Алексеева) Ольга Антоновна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1903 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.
Сын: Антонова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.
Сын: Антонов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1909 ст.
Дочь: Антонова Втора Александровна
Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1911 ст.
Сын: Антонов Николай Александрович
Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1912 ст.
Дочь: Антонова Анна Александровна
Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.
Сын: Антонов Борис Александрович
Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1916 ст.
Сын: Антонов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно