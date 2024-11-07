Антонова (Алексеева) Ольга Антоновна 1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова (Алексеева) Ольга Антоновна

Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
08.09.1903 ст.

Муж: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.

Сын: Антонова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.

Сын: Антонов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1909 ст.

Дочь: Антонова Втора Александровна

Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1911 ст.

Сын: Антонов Николай Александрович

Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1912 ст.

Дочь: Антонова Анна Александровна

Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.

Сын: Антонов Борис Александрович

Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1916 ст.

Сын: Антонов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Антонов Александр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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