Лебедев Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2010

Отец: не указан

Мать: Гайдышева Ольга Владимировна

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