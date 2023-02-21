Сушков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1795

Дата смерти

07.07.1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1837

Сын: Сушков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сушкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1843

Сын: Сушков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сушкова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушкова Дарья Ивановна

Смерть
07.07.1871
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