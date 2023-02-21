Сушков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1795
Дата смерти07.07.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1837
Мать ребёнка: Сушкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1843
Мать ребёнка: Сушкова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сушкова Дарья Ивановна
Смерть
07.07.1871