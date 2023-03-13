(Спигина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спигина) Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1891

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1891

Отец: Спигинъ Їоаннъ

Мать: Спигина Евдокия Степанова

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