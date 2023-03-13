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(Спигина) Васса
(Спигина) Васса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1891
Пол
Женский
Отец
Спигинъ Їоаннъ
1869 г.р.
Мать
Спигина (Шуваева$30) Евдокия Степанова
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1891
Отец:
Спигинъ Їоаннъ
Мать:
Спигина Евдокия Степанова
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