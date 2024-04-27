Копейкина Лукерья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Копейкин Матвей Алексеев
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
на 1897 - 74 года
Рождение ребёнка
1830
Сын: Копейкин Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Копейкин Матвей Алексеев
Буганская
Смерть
Неизвестно