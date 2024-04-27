Копейкина Лукерья Кириллова 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкина Лукерья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Копейкин Максим Матвеев

Отец ребёнка: Копейкин Матвей Алексеев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
на 1897 - 74 года
Рождение ребёнка
1830

Сын: Копейкин Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Копейкин Матвей Алексеев

Буганская
Смерть
Неизвестно

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