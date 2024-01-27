Лоскутова (Алаторцева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец: Алаторцев Яков
Рождение ребёнка
Около 1970
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1973
Рождение ребёнка
Около 1976
Смерть
Неизвестно