Лоскутова (Алаторцева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Алаторцева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: Алаторцев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Владимир Федотович

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Владимир Федотович

Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Владимир Федотович

Смерть
Неизвестно
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