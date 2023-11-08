Самарина (Силина) Василиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Силина) Василиса Егоровна

Место рождения

Квасьево, Касимовского уезда, Рязанской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Квасьево, Касимовского уезда, Рязанской области
Рождение ребёнка
1913

Сын: Самарин Федор Иванович

Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Квасьево
Похороны
Неизвестно
Квасьево
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