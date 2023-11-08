Сорока Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Мик) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берилло Полина
Отец ребёнка: Сорока Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорока) Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Сорока Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорока) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сорока Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорока Сергей
Рождение ребёнка
17.12.1980
Дочь: Гейт (Сорока) Анжелика Сергеевна
Отец ребёнка: Сорока Сергей