Сорока Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Мик) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берилло Полина

Отец ребёнка: Сорока Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорока) Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Сорока Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорока) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Сорока Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорока Сергей

Рождение ребёнка
17.12.1980

Дочь: Гейт (Сорока) Анжелика Сергеевна

Отец ребёнка: Сорока Сергей

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