Ромах Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромах Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромах Александра Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромах Борис Васильевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромах Зина Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромах Нина Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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