Сапожкин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожкин Дмитрий Николаевич

Сапожкин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Сапожкин Николай Фёдорович

Мать: Сапожкина Марфа Дорофеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожкина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сапожкина Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сапожкин Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сапожкин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Рыбкина (Сапожкина) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сапожкина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сапожкин Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.