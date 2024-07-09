Сапожкин Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сапожкин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сапожкина Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сапожкин Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Рыбкина (Сапожкина) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сапожкина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Сапожкина Авдотья Ивановна