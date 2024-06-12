(Казила) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения19.07.1922
Дата смерти23.08.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1922
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - третья. Заявление о рождении было сделано отцом - Степаном Григорьевичем.
Смерть
23.08.1922
Причина смерти: дизентерия. Заявление о смерти было сделано её отцом.
Похороны
23.08.1922
Похоронена на общем кладбище.