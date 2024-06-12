(Казила) Ольга Степановна 19.07.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Казила) Ольга Степановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

19.07.1922

Дата смерти

23.08.1922

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Между 1891 и 1893 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
19.07.1922

Отец: Казила Степан Григорьевич

Мать: Казила (Снытко) Анна Сильвестровна

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - третья. Заявление о рождении было сделано отцом - Степаном Григорьевичем.
Смерть
23.08.1922
Очкино, Сумська область
Причина смерти: дизентерия. Заявление о смерти было сделано её отцом.
Похороны
23.08.1922
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.

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