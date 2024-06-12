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Параскева Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Максимович

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Ермолай Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Мартин Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Максимович

Смерть
Неизвестно

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