Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Максимович
Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Ермолай Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Мартин Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Максимович
Смерть
Неизвестно