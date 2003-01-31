Сташкевич Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1926
Дата смерти31.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1926
Рождение ребёнка
05.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Сташкевич Юрий Георгиевич
Мать ребёнка: (Сташкевич) Валентина Кирилловна
Смерть
31.01.2003