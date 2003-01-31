Сташкевич Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1926

Дата смерти

31.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1926

Отец: Сташкевич Иван Викентьевич

Мать: (Сташкевич) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
05.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Сташкевич Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: (Сташкевич) Валентина Кирилловна

Смерть
31.01.2003

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