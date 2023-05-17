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Дудникова Паршина Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Аникеев Андрей Львович

Мать: Паршина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудников Константин Эдуардович

Рождение ребёнка
02.06.2018

Сын: Дудников Александр Константинович

Отец ребёнка: Дудников Константин Эдуардович

Рождение ребёнка
17.12.2019

Сын: Дудников Роман Константинович

Отец ребёнка: Дудников Константин Эдуардович

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