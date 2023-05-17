Дудникова Паршина Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец: Аникеев Андрей Львович
Мать: Паршина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.2018
Сын: Дудников Александр Константинович
Отец ребёнка: Дудников Константин Эдуардович
Рождение ребёнка
17.12.2019
Сын: Дудников Роман Константинович
Отец ребёнка: Дудников Константин Эдуардович