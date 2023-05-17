Дудников Константин Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2018
Сын: Дудников Александр Константинович
Мать ребёнка: Дудникова Паршина Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
17.12.2019
Сын: Дудников Роман Константинович
Мать ребёнка: Дудникова Паршина Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно