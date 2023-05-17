Дудников Константин Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудников Константин Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.2018

Сын: Дудников Александр Константинович

Мать ребёнка: Дудникова Паршина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
17.12.2019

Сын: Дудников Роман Константинович

Мать ребёнка: Дудникова Паршина Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудникова Паршина Анастасия Андреевна

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