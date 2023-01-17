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Аксинья Афонасьева

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Нумцев Фрол Иванов

Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Нумцев Марка Иванов

Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Нумцев Павел Иванов

Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
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