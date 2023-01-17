Аксинья Афонасьева
Место рождения
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Нумцев Фрол Иванов
Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Нумцев Марка Иванов
Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нумцев Павел Иванов
Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Нумцев Иван Минаев