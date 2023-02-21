Брель Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.2006
Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.07.2008
Дочь: Брель Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Брель Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.2014
Дочь: Брель Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Брель Екатерина Васильевна