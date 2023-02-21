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Брель Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.2006

Жена: Брель Екатерина Васильевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.07.2008

Дочь: Брель Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Брель Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.2014

Дочь: Брель Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Брель Екатерина Васильевна

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