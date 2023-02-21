Кислякова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1923
Дочь: Мизгирева Лидия Савватьевна
Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович
Рождение ребёнка
26.02.1924
Дочь: Безумова Зоя Савватьевна
Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кисляков Николай Савватьевич
Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кошелева Маргарита Савватьевна
Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972