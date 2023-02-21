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Кислякова Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: Мизгирева Лидия Савватьевна

Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович

Рождение ребёнка
26.02.1924

Дочь: Безумова Зоя Савватьевна

Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кисляков Николай Савватьевич

Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кошелева Маргарита Савватьевна

Отец ребёнка: Кисляков Савватий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Савватий Степанович

Смерть
1972
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