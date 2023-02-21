Шихов Антон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Антон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

До 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Шихов Василий Анофриев

Мать: не указана

Смерть
После 1678
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