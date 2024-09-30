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Тиелинен Тобиас Иванович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.10.1857

Дата смерти

30.10.1926

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.06.1884

Жена: Тиелинен (Хуопалайнен) Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Тиелинен Петр Тобиасович

Мать ребёнка: Тиелинен (Хуопалайнен) Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: (Тиелинен) Екатерина Тобиасовна

Мать ребёнка: Тиелинен (Хуопалайнен) Анна Петровна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.10.1926

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