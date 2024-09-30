Тиелинен Тобиас Иванович
Место рождения
Дата рождения30.10.1857
Дата смерти30.10.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1884
Рождение ребёнка
16.09.1889
Мать ребёнка: Тиелинен (Хуопалайнен) Анна Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1898
Дочь: (Тиелинен) Екатерина Тобиасовна
Мать ребёнка: Тиелинен (Хуопалайнен) Анна Петровна
Смерть
30.10.1926