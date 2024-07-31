Макаров Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1881
Отец: Макаров Федор
Мать: Макарова Ульяния
Бракосочетание
08.07.1905
Жена: Макарова Агафия
Рождение ребёнка
17.08.1914
Дочь: Лупилова (Макарова) Елизавета
Мать ребёнка: Макарова Агафия
Рождение ребёнка
04.04.1924
Сын: Макаров Егор
Мать ребёнка: Макарова Агафия
Смерть
Неизвестно