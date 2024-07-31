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Макаров Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1881

Отец: Макаров Федор

Мать: Макарова Ульяния

Бракосочетание
08.07.1905

Жена: Макарова Агафия

Рождение ребёнка
17.08.1914

Дочь: Лупилова (Макарова) Елизавета

Мать ребёнка: Макарова Агафия

Рождение ребёнка
04.04.1924

Сын: Макаров Егор

Мать ребёнка: Макарова Агафия

Смерть
Неизвестно

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