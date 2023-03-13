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Кочетовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кочетовъ Ттхонъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Седова Дарья

Мать ребёнка: Кочетова Матрена Петрова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Кочетова Стефанида

Мать ребёнка: Кочетова Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кочетовъ Петръ

Мать ребёнка: Кочетова Матрена Петрова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Матрена Петрова

Смерть
1785
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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