Кочетовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кочетовъ Ттхонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Седова Дарья
Мать ребёнка: Кочетова Матрена Петрова
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Кочетова Стефанида
Мать ребёнка: Кочетова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кочетовъ Петръ
Мать ребёнка: Кочетова Матрена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочетова Матрена Петрова
Смерть
1785