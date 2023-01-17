Мартыненко Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1898
Дата смертиС 1923 по 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1898
Бракосочетание
07.02.1916
Рождение ребёнка
16.12.1916
Дочь: Мартыненко Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна
Место жительства
1916
Рождение ребёнка
24.05.1918
Дочь: Мартыненко Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.09.1921
Дочь: Мартыненко Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.12.1923
Сын: Мартыненко Спиридон Григорьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна
Смерть
С 1923 по 1998