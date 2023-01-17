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Мартыненко Григорий Андреевич

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.01.1898

Дата смерти

С 1923 по 1998

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1898

Отец: Мартыненко Андрей Васильевич

Мать: Мартыненко Евдокия Тарасовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
07.02.1916

Жена: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.12.1916

Дочь: Мартыненко Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1916
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.05.1918

Дочь: Мартыненко Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.09.1921

Дочь: Мартыненко Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.12.1923

Сын: Мартыненко Спиридон Григорьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Ефросинья Фёдоровна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1923 по 1998
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