Ита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ита

Место рождения

Литва,Тельши

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Кушель

Рождение ребёнка
1826

Сын: Литвин Лейба

Отец ребёнка: Литвин Кушель

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Литвина) Рахиль

Отец ребёнка: Литвин Кушель

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Литвина) Сара

Отец ребёнка: Литвин Кушель

Смерть
Неизвестно

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