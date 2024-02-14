Ита
Место рожденияЛитва,Тельши
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвин Кушель
Рождение ребёнка
1826
Сын: Литвин Лейба
Отец ребёнка: Литвин Кушель
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Литвина) Рахиль
Отец ребёнка: Литвин Кушель
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Литвина) Сара
Отец ребёнка: Литвин Кушель
Смерть
Неизвестно