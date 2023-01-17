Куранов Яков (Иаков) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1905 ст.
Дата смерти10.03.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905 ст.
Восприемники: мещанин Василий Петрович Хухренков и казачка Капитолина Ильинична Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51файл 75 номер 153
Смерть
10.03.1906 ст.
Умер от коклюша в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 11 номер 24