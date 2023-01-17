Куранов Яков (Иаков) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Яков (Иаков) Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.10.1905 ст.

Дата смерти

10.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905 ст.

Отец: Куранов Григорий Степанович

Мать: Куранова Елена Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Петрович Хухренков и казачка Капитолина Ильинична Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51файл 75 номер 153
Смерть
10.03.1906 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от коклюша в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 11 номер 24
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