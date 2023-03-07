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Григорий Зиновьев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Зиновий Терентьев

Мать: Дарья (Марья)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Феодора Григорьева

Мать ребёнка: Анисья Фокеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Анисья Фокеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Осип Григорьев

Мать ребёнка: Анисья Фокеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Фокеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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