Григорий Зиновьев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Зиновий Терентьев
Мать: Дарья (Марья)
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Феодора Григорьева
Мать ребёнка: Анисья Фокеева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Анисья Фокеева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осип Григорьев
Мать ребёнка: Анисья Фокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Фокеева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850