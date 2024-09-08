Ефимова Акилина (Анастасия) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Акилина (Анастасия) Ефимовна

Место рождения

Кошелей

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1841 ст.

Муж: Федотов (Иудин) Андрей Иларионович-Лаврентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.

Сын: Иудин-Феодотов (Лаврентьев-Иларионов) Павел Андреевич

Отец ребёнка: Федотов (Иудин) Андрей Иларионович-Лаврентьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.10.1848

Муж: Яковлев (Емельянов) Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
07.09.1850 ст.

Сын: Емельянов-Яковлев (Андреев) Евфимий Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Григорий Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1852 ст.

Дочь: Емельянова-Яковлева (Андреева) Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Григорий Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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