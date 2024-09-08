Ефимова Акилина (Анастасия) Ефимовна
Место рожденияКошелей
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1841 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.
Сын: Иудин-Феодотов (Лаврентьев-Иларионов) Павел Андреевич
Отец ребёнка: Федотов (Иудин) Андрей Иларионович-Лаврентьевич
Бракосочетание
05.10.1848
Рождение ребёнка
07.09.1850 ст.
Сын: Емельянов-Яковлев (Андреев) Евфимий Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
13.06.1852 ст.
Дочь: Емельянова-Яковлева (Андреева) Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлев (Емельянов) Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно