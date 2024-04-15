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Медведев Валентин Гаврилович

Место рождения

деревня Протасьевка, Южского района Ивановской области

Дата рождения

26.11.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927

Отец: Медведев Гаврил

Мать: Марья

Рождение ребёнка
24.04.1955

Дочь: Медведева Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Шолотова Анна Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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