Медведев Валентин Гаврилович
Место рождениядеревня Протасьевка, Южского района Ивановской области
Дата рождения26.11.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927
Отец: Медведев Гаврил
Мать: Марья
Рождение ребёнка
24.04.1955
Дочь: Медведева Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Шолотова Анна Николаевна
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно