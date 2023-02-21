Меринова Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Меринов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Меринов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Меринов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Меринов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Меринов Василий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно