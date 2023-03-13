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Чувилова Фекла
Чувилова Фекла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Чувиловъ Иванъ
1753 г.р.
Мать
Чувилова Офимья Никитина
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Чувиловъ Иванъ
Мать:
Чувилова Офимья Никитина
Смерть
1783
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