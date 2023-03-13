Чувилова Офимья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Сажина Крестинья
Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чувилова Фекла
Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Чувиловъ Сидоръ
Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чувиловъ Кузьма
Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувиловъ Иванъ