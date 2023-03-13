Чувилова Офимья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувилова Офимья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Сажина Крестинья

Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чувилова Фекла

Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1784

Сын: Чувиловъ Сидоръ

Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1791

Сын: Чувиловъ Кузьма

Отец ребёнка: Чувиловъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувиловъ Иванъ

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