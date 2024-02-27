Орловский Матвей (Мотя) Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруссер Maya
Мать ребёнка: Орловская Фаина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1931
Сын: Orlovsky Boris
Мать ребёнка: Орловская Фаина Яковлевна
Смерть
1942