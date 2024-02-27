Орловский Матвей (Мотя) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Матвей (Мотя) Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруссер Maya

Мать ребёнка: Орловская Фаина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Фаина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.06.1931

Сын: Orlovsky Boris

Мать ребёнка: Орловская Фаина Яковлевна

Смерть
1942

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