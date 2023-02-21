Кучина (Лебедева) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Лебедева) Надежда Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1967

Отец: не указан

Мать: Лебедева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1987

Сын: Мохов Денис Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучин Сергей Геннадьевич

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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