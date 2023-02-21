Кучина (Лебедева) Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1967
Отец: не указан
Мать: Лебедева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1987
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучин Сергей Геннадьевич
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область