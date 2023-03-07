Обухов Григорий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Григорий Константинович

Обухов Григорий Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Константин Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close