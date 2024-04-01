Чернцова (Усольцева) Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти27.07.1841
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Усольцев Петр Отст. Солд. Р. Плосского Анисимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Степан
Отец ребёнка: Чернцов Александр Казак Кр.Св. Петра Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернцов Семен
Отец ребёнка: Чернцов Александр Казак Кр.Св. Петра Иванов
Бракосочетание
22.01.1841
М.20 Ж.25
Смерть
27.07.1841
25 лет чахотка
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Ченцова) Александра Александрова
Отец ребёнка: Чернцов Александр Казак Кр.Св. Петра Иванов