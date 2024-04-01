Сорокина Евгения Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Лариса
Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Рудник (Сорокина) Эллеонора Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно