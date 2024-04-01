Сорокина Евгения Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Евгения Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Лариса

Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Рудник (Сорокина) Эллеонора Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Сорокин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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