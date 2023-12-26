Авдотья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1816
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#264
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Данилович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Данилович
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#836
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#836
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Данилович
Смерть
После 1825