Авдотья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1816
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#264
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Данилович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Данилович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#836
Упоминание
1825
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#836
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Данилович

Смерть
После 1825

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