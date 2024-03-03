Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Фотий Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Иванова) Валентина Фатеевна

Отец ребёнка: Иванов Фотий Михайлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Иванова) Антонина Фатеевна

Отец ребёнка: Иванов Фотий Михайлович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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