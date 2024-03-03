Иванова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Иванова) Валентина Фатеевна
Отец ребёнка: Иванов Фотий Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Иванова) Антонина Фатеевна
Отец ребёнка: Иванов Фотий Михайлович
Смерть
Неизвестно