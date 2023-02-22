Суханова (Шикина) Антонина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Шикина) Антонина Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шикин Валерий Иосифович

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Рождение ребёнка
26.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Сергей

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