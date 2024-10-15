Грахов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грахов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александрова (Грахова) Любовь Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно