Грахов Петр Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грахов Петр Дмитриевич

Место рождения

Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грахов Дмитрий

Мать: не указана

Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грахов Зиновий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александрова (Грахова) Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Анатыш, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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