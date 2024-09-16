Скулова (Латрыгина) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1863 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №779, дело №76, стр. 42 Метрическая книга Московская губерния Церковь соборная Михаило-Архангельская города Бронниц Жених - 22 года. Невеста - 19 лет.
Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.
Дочь: Скулова Александра Степановна
Отец ребёнка: Скулов Степан (Стефан) Михайлович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №779, дело №105, стр. 9 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ БРОННИЦКИЙ УЕЗД ЦЕРКОВЬ СОБОРНАЯ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Рождение ребёнка
29.03.1877 ст.
Дочь: Скулова Мария Степановна
Отец ребёнка: Скулов Степан (Стефан) Михайлович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №779, дело №105, стр. 230 ЦЕРКОВЬ СОБОРНАЯ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Смерть
Неизвестно